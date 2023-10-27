Telegram — один из самых популярных мессенджеров, с помощью которого люди общаются и читают оперативные новости. Общение с близкими и друзьями может быть не только с помощью текста — в ход идут фото и даже стикеры. Причем последние можно сделать даже самим — нужно лишь немного терпения и умения обращаться со смартфоном или компьютером.

Как сделать свои спикеры в телеграме

Чтобы сделать свои стикеры в Telegram, понадобятся изображения в формате PNG или JPG размером 512×512 пикселей и прозрачным фоном. Форматировать свои снимки под такой формат можно в любом редакторе.

Далее — обращаемся за помощью к боту @stickers, который поможет создать наборы и настроить их доступ.

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Как сделать стикеры в телеграме — пошаговая инструкция

Найдите бот @stickers в Telegram и нажмите кнопку /start в меню действий. Введите команду /newpack и настройте его — название и эмодзи под каждый стикер. Отправьте боту изображения стикеров и дождитесь финальной сборки набора.

Чтобы сделать стикеры в телеграме, рекомендуется использовать яркие снимки, которые умело передадут эмоции. Они также должны быть понятными собеседнику и не обижать его чувства.

Ранее на Фактах ICTV появилась инструкция, как создать опрос в Telegram. Популярная функция пригодится тем, кому нужна активность на канале или решение важных вопросов. С помощью простых подсказок можно легко освоить полезный функционал сервиса.