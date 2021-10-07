Жителі Китаю масово скуповують пульти дистанційного керування для відключення музичних колонок на відстані. На вулицях міст почали масово з’являтися люди похилого віку, які танцюють кадриль, заважаючи навколишнім гучною музикою.

Цей флешмоб за останні 10 років став дуже популярним серед населення похилого віку Китаю — це дає можливість займатися спортом і заводити друзів.

Але через брак громадських місць в міських районах Китаю, гучна музика почала заважати жителям спальних районів. У 2013 році хтось в центральному місті Ухань вилив відходи на групу танцюристок. А у 2016 році чоловік у місті Гуйлінь на півдні країни, обурений шумом, вистрілив в динамік танцювальної групи з пневматичного пістолета.

Тепер в Китаї користується популярністю гуманніше рішення — на Taobao продаються спеціальні девайси за ціною від $15 до $40, і вони здатні вимкнути практично будь-які портативні колонки на відстані.

Щоб вимкнути музику, користувачам пропонується стати поруч з пристроєм, направити пульт на панель управління та утримувати кнопку протягом 15 секунд.

За словами жителів Китаю, включення гучної музики після 21.00 вважається порушенням законів, але виклики поліції ні до чого не приводять.

За повідомленнями китайських ЗМІ, місцева влада також намагалися змусити танцюристів носити навушники, але деякі учасники відповіли, що це було не так весело, як танцювати під музику з колонки.