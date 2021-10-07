Жители Китая массово скупают пульты дистанционного управления для отключения музыкальных колонок на расстоянии. На улицах городов начали массово появляться пожилые люди, которые танцуют кадриль, мешая окружающим громкой музыкой.

Этот флешмоб за последние 10 лет стал очень популярным среди пожилого населения Китая — это дает возможность заниматься спортом и заводить друзей.

Но из-за нехватки общественных мест в городских районах Китая, громкая музыка начала мешать жителям спальных районов. В 2013 году кто-то в центральном городе Ухань вылил отходы на группу танцующих женщин. А в 2016 году мужчина в городе Гуйлинь на юге страны, возмущенный шумом, выстрелил в динамик танцевальной группы из пневматического пистолета.

Теперь в Китае пользуется популярностью более гуманное решение — на Taobao продаются специальные девайсы по цене от $15 до $40, и они способны выключить практически любые портативные колонки.

Чтобы остановить воспроизведение музыки, пользователям предлагается встать рядом с устройством, направить пульт на панель управления и удерживать кнопку до 15 секунд.

По словам жителей Китая, включение громкой музыки после 21.00 считается нарушением законов, но вызовы полиции ни к чему не приводят.

По сообщениям китайских СМИ, местные власти также пытались заставить танцоров носить наушники, но некоторые участники сказали, что это было не так весело, как танцевать под музыку с колонки.