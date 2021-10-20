Криптовалюта биткоин выросла в стоимости на 4,9%, установив собственный рекорд. По данным торгов на 18.00 по киевскому времени, валюта стоит $66 924.

На фоне рекорда, другие криптовалюты тоже укрепились в цене — Ethereum подорожала на 4,6%, и теперь стоит $3 996.

По словам экономиста Александра Охрименко, курс биткоина мог возрасти под влиянием информации.

— Фактически, курс криптовалюты растет и падает из-за “сплетен”. Цена на газ начала стремительно расти, а стоимость биткоина — снижаться. Затем на рынке появилась новая информация, и цена на криптовалюту снова взлетела. По моему мнению, в условиях нестабильной экономики инвестировать в биткоин выгоднее, чем в валюту, — считает Александр.

Прогнозировать курс биткоина в дальнейшем эксперт не берется, поскольку стоимость криптовалюты зависит от очень многих факторов.

Предыдущий рекорд стоимости биткоин был установлен в апреле этого года — тогда криптовалюта достигла отметки в $64 895.

Напомним, что Bitcoin на сегодня считается самой популярной криптовалютой в мире. По данным экспертов, она имеет самую развитую инфраструктуру.

Стоит отметить, что рекорд установили после обвала стоимости в сентябре, когда в Китае все транзакции, связанные с криптовалютой, объявили незаконными.

В Центробанке отметили, что вся криптовалюта, в частности Bitcoin и Tether, не является законным платежным средством и не может использоваться на рынке.

Источник: Coindesk