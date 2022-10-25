МКС чуть не столкнулась с российским космическим мусором. Об инциденте заявили в NASA.

Так, международная космическая станция была вынуждена уклоняться от другого космического объекта — для этого пришлось запустить свои двигатели. Изменение траектории связано с российским космическим мусором.

Так, драгоценное горючее тратила команда космонавтов в течении более пяти минут, чтобы избежать столкновения с фрагментом российского спутника Космос-1408. Этот аппарат уничтожили еще в ноябре 2021 года во время испытаний системы противоракетной и противокосмической обороны А-235.

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Когда спутник уничтожили, обломки могли нести опасность жителям МКС, из-за чего NASA приказала космонавтам закрыть люки между модулями и находиться в космических кораблях на экстренный случай.

Ранее руководство NASA уже заявляло о рисках распространения мусора в космосе — всему виной резкое увеличение количества спутников на орбите.

В агентстве отметили, что МКС сделал маневр для увеличения безопасности, ведь траектория мусора пролегала на расстоянии 5 км от траектории станции.

По данным NASA, МКС обычно меняет свою орбиту раз в год, маневрируя вдали от объекта, если вероятность столкновения превышает 1 к 10 000.

Впрочем, столкновения в космосе бывают и запланированными — в начале октября корабль NASA врезался в астероид на околоземной орбите. Таким образом агентство проверяло систему защиты Земли от других космических объектов, которые могут нести опасность человечеству.