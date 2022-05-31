Криптобіржа WhiteBIT викупила у Kalush кришталевий мікрофон Євробачення-2022 за $900 тис: кошти підуть ЗСУ

Найбільша криптовалютна біржа Європи WhiteBIT викупила у переможця Євробачення-2022 гурту Kalush Orchestra нагороду пісенного конкурсу на благодійному аукціоні для потреб Збройних сил України.

Кришталевий мікрофон Євробачення-2022 було продано за $900 тисяч. Виручені кошти буде спрямовано у благодійний фонд шоумена та волонтера Сергія Притули. На них планується придбати комплекс безпілотників PD-2 для української армії.

– WhiteBIT вдячна світовій спільноті за підтримку нашої країни у цей складний час. Ми як українці хочемо, щоб західні партнери знали: український бізнес та підприємці також вкладають всі свої ресурси для підтримки боєздатності наших мужніх воїнів. Рішення донатити аукціон, організований Kalush Orchestra, було абсолютно усвідомленим та виваженим. Дійсно, $900 тисяч навіть за кришталевий за мікрофон — це дуже багато. Але $900 тис для допомоги ЗСУ — це лише невелика частина від загального внеску всіх українців у нашу спільну перемогу, — підкреслив СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

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Зазначимо, що у кінці березня компанія WhiteBIT вже брала участь у благодійному аукціоні з продажу золотої паралімпійської медалі, яку завоював український спортсмен Сергій Ємельянов на Паралімпійських іграх у Токіо-2020. Криптобіржа викупила медаль за 900 тис. грн, які було спрямовано на потреби українських військових – употужнення броні, тепловізор та автівку.

Загалом, WhiteBIT робить системні внески у справу перемоги України вже понад три місяці. З самого початку широкомасштабного вторгнення криптобіржа пожертвувала $4 млн на допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни.

– Незважаючи на те, що через війну третина економіки України наразі зупинилася, підприємницький дух українського народу не зламати. Тому криптобіржа WhiteBIT не тільки продовжує свою роботу, але й створює нові робочі місця та розширює свої горизонти по всьому світу. Ми пишаємося тим, що ми — українці та показуємо приклад сміливості, мужності та завзятості всьому світу, — заявив Володимир Носов.

Також WhiteBIT посилено співпрацює з українським Міністерством закордонних справ. Вже забезпечена комплексна організаційна підтримка та допомога для консульської служби України у країнах, де криптобіржа має свої представництва. Крім того, WhiteBIT допомагає Антикризовому центру МЗС і call-центру, який надає консультації українським громадянам 24/7.

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Довідка:

WhiteBIT – найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML.

Входить у ТОП-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА.