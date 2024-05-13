iPhone 16 будуть яскравішими на 20% за своїх попередників. Йдеться про дисплей, і зміни торкнуться тільки топових моделей.

iPhone 16 отримає над’яскравий дисплей: подробиці

Судячи з витоку від видання Instant Digital, версії iPhone 16 Pro і Pro Max матимуть екран яскравістю в 1 200 ніт, у той час, як торішні iPhone 15 мають пікову яскравість в 1 000 ніт.

Зміни не стосуватимуться режиму HDR – пікова яскравість iPhone 15 Pro з цією функцією становить 1 600 ніт, і аналогічно буде в нових моделях.

Зараз дивляться

До речі, яскравість в 1 000 ніт при звичайному використанні була реалізована Apple ще у 2021 році, і відтоді показники не змінювали. Чим вища яскравість – тим комфортніше користуватися пристроєм під час сильного освітлення. Приміром, це стане в пригоді в сонячний день. Щоправда, це може зменшити час роботи пристрою, адже на підвищену яскравість витрачатиметься більше заряду акумулятора.

Однак це далеко не головне оновлення, яке очікується в смартфоні. Apple оснастить iPhone функціями чат-бота ChatGPT від компанії OpenAI. Обидві компанії вже на фінальній стадії підписання договору, і незабаром ШІ-функціонал повністю впровадять в екосистему смартфонів. Нові функції стануть доступними з виходом iOS 18.