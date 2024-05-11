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Гаджеты

Apple внедрит ChatGPT в iPhone: что известно о функциях с ИИ

11 мая 2024, 15:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone
Источник: Unsplash

Компания Apple внедрит сервис ChatGPT с ИИ в iPhone. Корпорация планирует заключить договор о сотрудничестве с разработчиками чат-бота, компанией OpenAI.

Apple внедрит ChatGPT с ИИ в iPhone

Ожидается, что новинка станет доступной вместе с выходом новой версии ОС для смартфонов. Следующее крупное обновление будет вместе с выходом iOS 18, которую можно будет скачать уже во время презентации iPhone 16.

Сейчас обе стороны завершают согласование договора об использовании ChatGPT в iOS 18. Ранее Apple вела переговоры с Google для реализации их чатбота Gemini через функционал iPhone.

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Кстати, в 2023 году глава Apple Тим Кук отметил, что он использует ChatGPT от OpenA, но сервис имеет ряд проблем, которые нужно решить. Он добавил, что ИИ-функции будут появляться в iPhone очень продуманно.

Ожидается, что перечень возможностей ChatGPT в iOS 18 расскажут уже в следующем месяце, на конференции разработчиков WWDC 2024 c 10 по 14 июня. Основная презентация состоится в Apple Park — в штаб-квартире корпорации в Калифорнии, а на мероприятии разработчика приложений покажут, под какие возможности нужно будет адаптировать свои сервисы к выходу новой ОС.

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Источник
Bloomberg
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Apple ChatGPT
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