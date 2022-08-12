Додатки Facebook та Instagram використовують власні вбудовані браузери для відстеження користувачів. Йдеться про відкриття посилань у соціальних мережах.

Дослідник кібербезпеки Фелікс Краузе виявив, що вбудовані браузери додатків впроваджують код JavaScript у кожен відвідуваний веб-сайт, дозволяючи батьківському Meta потенційно відстежувати користувачів на різних веб-сайтах.

– Додаток Instagram вводить свій код відстеження на кожен веб-сайт, що відображається, в тому числі при натисканні на рекламу, що дозволяє їм відстежувати всі взаємодії з користувачем, такі як натискання кожної кнопки та посилання, виділення тексту, знімки екрана, а також будь-які вхідні дані форми – паролі, адреси, номери кредитних карток, – написав Краузе у своєму блозі.

Його дослідження було зосереджено на версіях Facebook та Instagram для iOS. Це важливо, оскільки Apple дозволяє користувачам увімкнути чи вимкнути відстеження програм при першому їхньому відкритті за допомогою функції App Tracking Transparency (ATT).

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У свою чергу, співробітник Meta зазначив, що код відстеження дозволяє агрегувати дані користувачів для використання їх із метою реклами чи досліджень.

– Ми не додаємо жодних пікселів. Код вводиться, щоб ми могли агрегувати події конверсії з пікселів. Для покупок, зроблених через браузер у додатку, ми просимо згоду користувача на збереження платіжної інформації для цілей автозаповнення, – зазначив він.

Фелікс Краузе додав, що Facebook не обов’язково використовує впровадження JavaScript для збирання конфіденційних даних. Однак, якби програми відкривали браузер користувача, такий як Safari чи Firefox, не було б можливості додавати код на будь-якому безпечному сайті.