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Искали три номера: Signal сообщил об утечке данных 1900 пользователей

16 августа 2022, 18:02
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Искали три номера: Signal сообщил об утечке данных 1900 пользователей
Источник: Depositphotos

Мессенджер Signal рассказал об утечке номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей.

Дело в том, что компания Twilio, предоставляющая Signal услуги проверки телефонных номеров, подверглась фишинговой атаке. Об этом говорится на сайте мессенджера.

Несмотря на это, пользователи могут быть уверены, что их данные, сообщения, контакты и другое не были затронуты, поэтому остаются конфиденциальными.

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— Приблизительно для 1900 пользователей злоумышленник мог попытаться перерегистрировать свой номер на другом устройстве или узнать, что их номер был зарегистрирован в Signal. С тех пор эта атака была остановлена ​​Twilio. 1900 пользователей — это очень небольшой процент от общего числа пользователей Signal, а это означает, что большинство из них не пострадали, — сообщается на сайте.

Более того, там добавили, что среди пострадавших пользователей искали лишь три номера. Мессенджер отправил предупреждения юзерам, которых коснулся взлом.

Отметим, что Signal позиционирует себя как защищенный мессенджер.

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