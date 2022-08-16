Мессенджер Signal рассказал об утечке номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей.
Дело в том, что компания Twilio, предоставляющая Signal услуги проверки телефонных номеров, подверглась фишинговой атаке. Об этом говорится на сайте мессенджера.
Несмотря на это, пользователи могут быть уверены, что их данные, сообщения, контакты и другое не были затронуты, поэтому остаются конфиденциальными.
— Приблизительно для 1900 пользователей злоумышленник мог попытаться перерегистрировать свой номер на другом устройстве или узнать, что их номер был зарегистрирован в Signal. С тех пор эта атака была остановлена Twilio. 1900 пользователей — это очень небольшой процент от общего числа пользователей Signal, а это означает, что большинство из них не пострадали, — сообщается на сайте.
Более того, там добавили, что среди пострадавших пользователей искали лишь три номера. Мессенджер отправил предупреждения юзерам, которых коснулся взлом.
Отметим, что Signal позиционирует себя как защищенный мессенджер.