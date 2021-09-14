Американська корпорація Apple випустила оновлення для операційних систем IOS. Воно пов’язане з безпекою та рекомендовано для встановлення всім користувачам.

Оновлення стосується усунення вразливості, виявленої за допомогою ізраїльського софту для стеження Pegasus. Вірус на гаджетах Apple поширювався за допомогою iMessage і не потребував жодних переходів або натискань на посилання від користувачів.

Британська газета The Guardian пише, що така швидка реакція Apple на Pegasus свідчить про вкрай серйозний характер виявлених вразливостей.

У свою чергу The Wall Street Journal занепокоєні тим, що користувачі могли не знати про вірус, оскільки від них не потрібно ніяких дій, для того, щоб він проник на гаджети.

The New York Times зазначає, що в компанії цілодобово працювали над оновленням, оскільки його потрібно було випустити швидко. Також у газеті зазначили, що уряд або злочинці повинні платити за використання шпигунських програм.

Програмне забезпечення Pegasus було розроблено ізраїльською компанією NSO Group для стеження за злочинцями і терористами. Однак згодом з’ясувалося, що за допомогою Pegasus стежать за президентами, прем’єр-міністрами, журналістами та активістами.

У списку номерів телефонів людей, за якими могли шпигувати, були контакти глав Франції Еммануеля Макрона, Іраку – Бархами Саліха, ПАР – Сиріла Рамафоса і короля Марокко – Мухаммеда VI.

Компанія NSO – заперечує причетність до стеження за чиновниками, яких загалом у списку було понад 600.