Дуже великий телескоп VLT у Чилі зробив дивовижні знімки космосу. Залишки наднової зірки виглядають як павутиння або сліди привидів, що дуже символічно під свято Хелловін.

Тонка структура рожевих та помаранчевих хмар – це все, що залишилося від масивної зірки, яка вибухнула близько 11 тис. років тому. Такі космічні тіла часто вибухають останніми моментами свого життя, викликаючи ударні хвилі. Вони проходять через гази, створюючи різні структури.

Фотографія дивує своєю якістю навіть вченим — знімок складається з 554 млн пікселів, і в нього помістилося б 9 повних знімків Місяця. Примітно, що газова хмара ще більша, ніж може охопити телескоп.

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На рекордну якість знімка вплинула безпосередня близькість космічного об’єкта – залишки зірки розташовані за 800 світлових років від Землі. Камера з роздільною здатністю 268 мільйонів пікселів може знімати зображення через кілька фільтрів, що пропускають світло різних кольорів. Пурпурні та рожеві відтінки – це залишки самої зірки.

Втім, не лише далекий космос цікавий нашим ученим – зовсім недавно МКС мало не зіткнулася з російським сміттям. Про інцидент заявили в NASA і додали, що станції довелося змінювати свою траєкторію.