Очень большой телескоп VLT в Чили сделал удивительные снимки космоса. Остатки сверхновой звезды выглядят как паутина или следы призраков, что очень символично под праздник Хэллоуин.

Тонкая структура розовых и оранжевых облаков — это все, что осталось от массивной звезды, которая взорвалась около 11 тыс. лет назад. Такие космические тела зачастую взрываются на последних моментах своей жизни, вызывая ударные волны. Они проходят через окружающий газ, создавая различные структуры.

Фотография удивляет своим качеством даже ученым — снимок состоит из 554 млн пикселей, и в него поместилось бы 9 полных снимков Луны. Примечательно, что газовое облако еще больше, чем может охватить телескоп.

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На рекордное качество снимка повлияла непосредственная близость космического объекта — остатки звезды расположены в 800 световых годах от Земли. Камера с разрешением 268 миллионов пикселей может снимать изображения через несколько фильтров, пропускающих свет разных цветов. Пурпурные и розовые оттенки — это остатки самой звезды.

Впрочем, не только далекий космос интересен нашим ученым — совсем недавно МКС чуть не столкнулась с российским космическим мусором. Об инциденте заявили в NASA, и добавили, что станции пришлось менять свою траекторию.