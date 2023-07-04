Компанія Meta представить свій аналог Twitter 6 липня під назвою Threads. Цукерберг ще взимку заявляв про плани створити конкурента соцмережі Ілона Маска, тож тепер час настав.

Про прем’єру Threads стало відомо завдяки появі застосунку в App Store для iPhone.

Соцмережа буде схожа на Twitter за основними функціями – в основі лежатимуть текстові публікації, які можна лайкнути, прокоментувати або поділитися ними з друзями.

Користувачі зможуть підписуватися на акаунти, за якими стежать в Instagram. Як і з Facebook, Meta хоче зробити менеджер акаунтів для всіх трьох соцмереж.

Із запуском цього застосунку Meta прагне скористатися проблемами Twitter на тлі придбання сервісу Ілоном Маском. Сам мільярдер заявив, що компанія була на межі банкрутства через відхід рекламодавців. Для цього довелося звільнити близько 50% співробітників і скоротити витрати. Утім, ще навесні Ілон заявив, що компанія може почати приносити дохід уже в другому кварталі 2023 року.

Нагадаємо, що Маск назвав Цукерберга наслідувачем за спроби створити аналог Twitter. Про свої плани Марк розповів ще взимку, атепер відбудеться реліз нового сервісу.