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Конкурент Twitter: Meta засветила свою новую соцсеть Threads

4 июля 2023, 10:29
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Соцмережі
Источник: Unsplash

Компания Meta представит свой аналог Twitter 6 июля под названием Threads. Цукерберг еще зимой заявлял о планах создать конкурента соцсети Илона Маска, и теперь время пришло.

О премьере Threads стало известно благодаря появлению приложения в App Store для iPhone.

Threads

Соцсеть будет выглядеть как Twitter по основным функциям — в основе будут лежать текстовые публикации, которые можно лайкнуть, прокомментировать или поделиться ими с друзьями.

Пользователи смогут подписываться на аккаунты, за которыми следят в Instagram. Как и с Facebook, Meta хочет сделать менеджер аккаунтов для всех трех соцсетей.

С запуском этого приложения Meta стремится воспользоваться проблемами Twitter на фоне приобретения сервиса Илоном Маском. Сам миллиардер заявил, что компания была на грани банкротства из-за ухода рекламодателей. Для этого пришлось уволить около 50% сотрудников и сократить расходы. Впрочем, еще весной Илон заявил, что компания может начать приносить доход уже во втором квартале 2023 года.

Напомним, что Маск назвал Цукерберга подражателем за попытки создать аналог Twitter. О своих планах Марк рассказал еще зимой, а теперь состоится релиз нового сервиса. 

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