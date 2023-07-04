Компания Meta представит свой аналог Twitter 6 июля под названием Threads. Цукерберг еще зимой заявлял о планах создать конкурента соцсети Илона Маска, и теперь время пришло.

О премьере Threads стало известно благодаря появлению приложения в App Store для iPhone.

Соцсеть будет выглядеть как Twitter по основным функциям — в основе будут лежать текстовые публикации, которые можно лайкнуть, прокомментировать или поделиться ими с друзьями.

Пользователи смогут подписываться на аккаунты, за которыми следят в Instagram. Как и с Facebook, Meta хочет сделать менеджер аккаунтов для всех трех соцсетей.

С запуском этого приложения Meta стремится воспользоваться проблемами Twitter на фоне приобретения сервиса Илоном Маском. Сам миллиардер заявил, что компания была на грани банкротства из-за ухода рекламодателей. Для этого пришлось уволить около 50% сотрудников и сократить расходы. Впрочем, еще весной Илон заявил, что компания может начать приносить доход уже во втором квартале 2023 года.

Напомним, что Маск назвал Цукерберга подражателем за попытки создать аналог Twitter. О своих планах Марк рассказал еще зимой, а теперь состоится релиз нового сервиса.