Компанія Samsung презентувала нові флагманські планшети – Galaxy Tab S8, S8 Plus та S8 Ultra. Пристрої показали на щорічній презентації Galaxy Unpacked 9 лютого.

Всі три планшети підтримують технологію Wi-Fi 6E та швидку зарядку до 45 Вт. Поліпшену модифікацію стилуса S Pen отримали версії Plus і Ultra. Планшети одержали передовий чипсет Snapdragon 8 Gen 1, а також спеціальний слот для збільшення обсягу сховища.

Базова модель Galaxy Tab S8 отримала LCD-екран 11 дюймів із частотою оновлення 120 Гц, дві основні камери 13 та 6 МП та ультрашироку фронтальну 12 МП, а також акумулятор 8000 мАг.

Версія Plus відрізняється 12,4-дюймовим OLED-екраном та акумулятором на 10090 мАг.

Топова версія Tab S8 Ultra оснащена OLED-дисплеєм на 14,6 дюйма. Планшет отримав одразу дві фронтальні камери на 12 МП — ширококутну та надширококутну. До Tab S8 Ultra також можна під’єднати клавіатуру із вбудованим тач-падом.

На презентації також розкрили вартість планшетів. Базовий Galaxy Tab S8 коштуватиме від $699, Tab S8 Plus коштуватиме $899, а за версію Ultra попросять від $1 099.

За даними ЗМІ, в Україні ціна на Galaxy Tab S8 стартує від 22 999 грн, на Galaxy Tab S8 Plus – від 34 999 грн, а на топовий Galaxy Tab S8 Ultra – від 43 999 грн.