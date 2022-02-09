Компания Samsung презентовала новые флагманские планшеты — Galaxy Tab S8, S8 Plus и S8 Ultra. Устройства показали на ежегодной презентации Galaxy Unpacked 9 февраля.

Все три планшета поддерживают технологию Wi-Fi 6E, а также быструю зарядку до 45 Вт. Улучшенную модификацию стилуса S Pen получили версии Plus и Ultra. Планшеты получили передовой чипсет Snapdragon 8 Gen 1, а также специальный слот для возможности увеличения объема хранилища.

Базовая модель Galaxy Tab S8 получила LCD-экран 11 дюймов с частотой обновления 120 Гц, две основных камеры 13 и 6 МП и ультраширокую фронтальную 12 МП, а также аккумулятор 8000 мАч.

Версия Plus отличается12,4-дюймовым OLED-экраном и аккумулятором на 10 090 мАч.

Топовая версия Tab S8 Ultra оснащена OLED-дисплеем на 14,6 дюйма. Планшет получил сразу две фронтальные камеры на 12 МП — широкоугольную и сверхширокоугольную. К Tab S8 Ultra также можно подключить клавиатуру со встроенным тач-падом.

На презентации также раскрыли стоимость планшетов. Базовый Galaxy Tab S8 будет стоить от $699, Tab S8 Plus обойдется в $899, а за версию Ultra попросят от $1 099.

По данным СМИ, в Украине цена на Galaxy Tab S8 стартует от 22 999 грн, на Galaxy Tab S8 Plus — от 34 999 грн, а на топовый Galaxy Tab S8 Ultra — от 43 999 грн.