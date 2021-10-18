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Команда Team Spirit з українцями виграла турнір The International 10

18 Жовтня 2021, 09:32 Валентина Чорна
команда Team Spirit

Команда Team Spirit стала переможцем у турнірі з кіберспортивної дисципліни Dota 2 – The International. Гравці отримали $18,2 млн.

Грошову винагороду між собою поділять учасники, а частина коштів дістанеться власникам команди. Варто зауважити, що Team Spirit – це російська кіберспортивна організація, але в команді по Dota 2 грає два хлопця з України:

  • Ілля Yatoro Мулярчук
  • Мирослав Mira Колпаков

Перемога у турнірі The International є дуже важливою для всієї команди, оскільки раніше хлопці не отримували таких винагород.

Друге місце у турнірі посіла китайська команда PSG.LGD, яка отримала $5,2 млн. У гранд-фіналі Team Spirit обіграла опонентів з рахунком 3-2.

До речі, рівно 10 років тому The International виграла українська команда Natus Vincere. Протягом цього часу команди з СНД не перемагали в головному турнірі по Dota 2.

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Фото: Team Spirit

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