Команда Team Spirit стала переможцем у турнірі з кіберспортивної дисципліни Dota 2 – The International. Гравці отримали $18,2 млн.

Грошову винагороду між собою поділять учасники, а частина коштів дістанеться власникам команди. Варто зауважити, що Team Spirit – це російська кіберспортивна організація, але в команді по Dota 2 грає два хлопця з України:

Ілля Yatoro Мулярчук

Мирослав Mira Колпаков

Перемога у турнірі The International є дуже важливою для всієї команди, оскільки раніше хлопці не отримували таких винагород.

Друге місце у турнірі посіла китайська команда PSG.LGD, яка отримала $5,2 млн. У гранд-фіналі Team Spirit обіграла опонентів з рахунком 3-2.

До речі, рівно 10 років тому The International виграла українська команда Natus Vincere. Протягом цього часу команди з СНД не перемагали в головному турнірі по Dota 2.

Фото: Team Spirit