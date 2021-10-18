Команда Team Spirit стала победителем в турнире по киберспортивной дисциплине Dota 2 — The International. Игроки получили $18,2 млн.

Денежное вознаграждение между собой поделят участники, а часть достанется владельцам команды. Стоит заметить, что Team Spirit — это российская киберспортивная организация, но в команде по Dota 2 играет два парня из Украины:

Илья Yatoro Мулярчук

Мирослав Mira Колпаков

Победа в турнире The International является очень важной для всей команды, так как ранее ребята не получали таких вознаграждений.

Второе место в турнире заняла китайская команда PSG.LGD, которая получила $5,2 млн. В гранд-финале Team Spirit обыграла оппонентов со счетом 3-2.

Кстати, ровно 10 лет назад The ​​International выиграла украинская команда Natus Vincere. В течение этого времени команды из СНГ не побеждали в главном турнире по Dota 2.

Фото: Team Spirit