Команда Team Spirit стала победителем в турнире по киберспортивной дисциплине Dota 2 — The International. Игроки получили $18,2 млн.
Денежное вознаграждение между собой поделят участники, а часть достанется владельцам команды. Стоит заметить, что Team Spirit — это российская киберспортивная организация, но в команде по Dota 2 играет два парня из Украины:
- Илья Yatoro Мулярчук
- Мирослав Mira Колпаков
Победа в турнире The International является очень важной для всей команды, так как ранее ребята не получали таких вознаграждений.
Второе место в турнире заняла китайская команда PSG.LGD, которая получила $5,2 млн. В гранд-финале Team Spirit обыграла оппонентов со счетом 3-2.
Кстати, ровно 10 лет назад The International выиграла украинская команда Natus Vincere. В течение этого времени команды из СНГ не побеждали в главном турнире по Dota 2.
Фото: Team Spirit