Американський мільярдер Ілон Маск висловився про можливе використання терміналів Starlink Росією на фронті.

Ілон Маск заперечує продаж Starlink Росії

У соцмережі Х (Twitter) бізнесмен заявив, що будь-які новини з цього приводу є не правдивими. Він стверджує, що SpaceX не продавали Starlink РФ.

– У низці неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, Starlinks не продавалися прямо або побічно в Росію, – заявив Ілон Маск.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що російські військові користуються системами супутникового зв’язку Starlink на окупованих українських територіях. Зокрема, писати про це стали й українські захисники, зазначаючи, що Starlink окупанти нібито отримують поставками через Дубай.

Зараз дивляться

Згодом у SpaceX відреагували на повідомлення про використання Росією терміналів Starlink. Там заявили, що їхня компанія не веде жодних справ із російським урядом або його військовими, а системи супутникового зв’язку в РФ не працюють і не продаються, аналогічно і з Дубаї.