Американский миллиардер Илон Маск высказался о возможном использовании терминалов Starlink Россией на фронте.

Илон Маск отрицает продажу Starlink России

В соцсети Х (Twitter) бизнесмен заявил, что любая информация по этому поводу является неправдивой. Он утверждает, что SpaceX не продавала Starlink РФ.

— В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорическая неправда. Насколько нам известно, Starlinks не продавались прямо или косвенно в Россию, — заявил Илон Маск.

Напомним, раннее появилась информация, что российские военные пользуются системами спутниковой связи Starlink на оккупированных украинских территориях. В частности, писать об этом стали и украинские защитники, отмечая, что Starlink оккупанты якобы получают поставками через Дубай.

Сейчас смотрят

Позже в SpaceX отреагировали на сообщения об использовании Россией терминалов Starlink. Там заявили, что их компания не ведет никаких дел с российским правительством или его военными, а системы спутниковой связи в РФ не работают и не продаются, аналогично и с Дубая.