Будущие iPhone в 2032 году будут стоить более $6 тыс. К таким выводам удалось прийти на фоне анализа рынка мобильных телефонов за последние 10 лет.

Прогнозом поделилась компания Mozillion — эксперты утверждают, что 5-6 лет назад стоимость смартфона более $1 тыс. казалась немыслимой, хотя сейчас современные iPhone уже прошли эту отметку.

Даже сейчас смартфоны со складными экранами стоят по несколько тысяч долларов.

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Еще в 2017 году iPhone X продавался по цене в $999 огромными партиями, несмотря на высокую цену. Аналогично поступили и другие производители смартфонов — Samsung, и даже китайская Oppo, которая раньше создавала доступные телефоны.

Для сравнения, цена за iPhone 5 в 2012 году была $199, в то время как iPhone 13 Pro Max стоит $1 099 — ценник увеличился на 452%. Если тенденция повышения цены сохранится и дальше, то уже к 2032 году iPhone обойдется в $6 069.

Ценовые изменения будут касаться всех крупных производителей смартфонов. Уже через 10 лет гаджеты Huawei будут стоить более $3 300, а Motorola — $3 333.

Осенью Apple представит публике iPhone 14, которые порадуют фанатов уникальными фишками. Однако инсайдеры предупреждают о росте цен на модели, если сравнивать с прошлогодними устройствами. К примеру, iPhone 14 Max будет стоить на $200 своего предшественника, а Pro и Pro Max — на $100.