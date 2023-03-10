Компанія Apple запустить новий музичний стримінговий сервіс Apple Music Classical. Це станеться вже 28 березня.

Класична музика в каталозі буде доступна з функцією просторового аудіо за основною підпискою Apple Music. Ба більше, додаток налічує сотні плейлистів і біографії композиторів.

Зараз дивляться

Apple Music Classical буде доступний для всіх моделей iPhone під управлінням iOS 15.4 або пізнішої версії.

Нагадаємо, що в серпні 2021 року Apple купила музичний сервіс із класичною музикою Primephonic. Однак через деякий час він закрився, а весь контент перейшов до Apple Music.

Спочатку Apple планувала запустити власний стримінг із класикою в 2022 році.