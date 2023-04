Майбутній iPhone 15 Pro Max отримає найдорожчий сенсор від Sony для камери. Якщо Apple погодиться на впровадження цього компонента, флагман зможе обійти Samsung Galaxy S23 Ultra і Xiaomi 13 Ultra.

Про це заявив інсайдер Ice Univerce, прогнози якого часто збуваються. У Twitter він заявив, що топова модель iPhone 15 Pro Max отримає датчик із кодовою назвою IMX903. Новинка зможе зрівнятися з 200-мегапіксельною камерою від Samsung. Щоправда, компонент від Sony буде помітно дорожчим.

This subverts my understanding of Apple, which is so attentive to the camera. It is said that IMX903 is more expensive than IMX989. https://t.co/2Brfxiq79G

— Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023