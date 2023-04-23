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iPhone 15 Pro Max отримає найдорожчу камеру Sony

23 Квітня 2023, 17:56
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone 14

Майбутній iPhone 15 Pro Max отримає найдорожчий сенсор від Sony для камери. Якщо Apple погодиться на впровадження цього компонента, флагман зможе обійти Samsung Galaxy S23 Ultra і Xiaomi 13 Ultra.

Про це заявив інсайдер Ice Univerce, прогнози якого часто збуваються. У Twitter він заявив, що топова модель iPhone 15 Pro Max отримає датчик із кодовою назвою IMX903. Новинка зможе зрівнятися з 200-мегапіксельною камерою від Samsung. Щоправда, компонент від Sony буде помітно дорожчим.

– Це перевертає моє уявлення про Apple, яка так уважно ставиться до камери, – заявив інсайдер.

Якщо Apple впровадить компонент у смартфон, то флагманський iPhone 15 стане повноцінним камерофоном. У компанії є всі шанси перевершити Xiaomi 13 Ultra і Samsung Galaxy S23 Ultra.

Потенційна камера коштом своєї дорожнечі може позначитися на вартість iPhone 15. Нещодавно інсайдери опублікували цінники на моделі – якщо базові iPhone 15 і Plus коштуватимуть $799 і $899 відповідно, то топові моделі коштуватимуть від $1 299.

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