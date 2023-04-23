Будущий iPhone 15 Pro Max получит самый дорогой сенсор от Sony для камеры. Если Apple согласиться на внедрение этого компонента, флагман сможет обойти Samsung Galaxy S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra.

Об этом заявил инсайдер Ice Univerce, прогнозы которого часто сбываются. В Twitter он заявил, что топовая модель iPhone 15 Pro Max получит датчик с кодовым названием IMX903. Новинка сможет сравниться с 200-мегапиксельной камерой от Samsung. Правда, компонент от Sony будет заметно дороже.

This subverts my understanding of Apple, which is so attentive to the camera. It is said that IMX903 is more expensive than IMX989. https://t.co/2Brfxiq79G — Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023

— Это переворачивает мое представление об Apple, которая так внимательно относится к камере, — заявил инсайдер.

Если Apple внедрит компонент в смартфон, то флагманский iPhone 15 станет полноценным камерофоном. У компании есть все шансы превзойти Xiaomi 13 Ultra и Samsung Galaxy S23 Ultra.

Потенциальная камера за счет своей дороговизны может сказаться на стоимость iPhone 15. Недавно инсайдеры опубликовали ценники на модели — если базовые iPhone 15 и Plus будут стоить $799 и $899 соответственно, то топовые модели будут стоить от $1 299.