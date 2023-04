Будущий iPhone 15 Pro Max получит самый дорогой сенсор от Sony для камеры. Если Apple согласиться на внедрение этого компонента, флагман сможет обойти Samsung Galaxy S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra.

Об этом заявил инсайдер Ice Univerce, прогнозы которого часто сбываются. В Twitter он заявил, что топовая модель iPhone 15 Pro Max получит датчик с кодовым названием IMX903. Новинка сможет сравниться с 200-мегапиксельной камерой от Samsung. Правда, компонент от Sony будет заметно дороже.

This subverts my understanding of Apple, which is so attentive to the camera. It is said that IMX903 is more expensive than IMX989. https://t.co/2Brfxiq79G

— Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023