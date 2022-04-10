iPhone 14 та iOS 16 можуть вийти пізніше: Apple змусили змінюватися заради користувачів

У Apple можуть виникнути проблеми з випуском iPhone 14 та iOS 16. Наприкінці березня ЄС вирішив надати користувачам смартфонів більше можливостей для вибору браузерів, месенджерів та пошукових систем.

Зміни в законі мають послабити монополію Apple та інших великих виробників гаджетів на ринку електронних послуг. Однак необхідні рішення можуть перенести випуск нової ОС та iPhone 14 від корпорації.

Так, за новим законом, великі месенджери, на кшталт Whatsapp, Facebook Messenger та iMassage повинні співпрацювати з менш популярними платформами для обміну повідомлень.

На Apple це рішення вплине найсильніше – власники iPhone зможуть завантажувати програми не тільки з App Store, а також використовувати iMessage для зв’язку з користувачами інших месенджерів. Проблема Apple – неможливість надання альтернативних СМС-клієнтів.

Компанії, доведеться змінювати роботу iOS 16, яку хочуть представити на презентації WWDC 6-10 червня. Традиційно анонсована влітку ОС стає доступною для користувачів відразу після презентації смартфонів – цього року показ iPhone 14 може відбутися у вересні.

Також на заході покажуть і оновлений інтерфейс для інших пристроїв Apple – iPadOS, macOS, watchOS та tvOS. Щоправда, сама презентація проходитиме в режимі онлайн.