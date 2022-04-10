iPhone 14 и iOS 16 могут выйти позже: Apple заставили меняться ради пользователей

У Apple могут появиться проблемы с выпуском iPhone 14 и iOS 16. В конце марта ЕС решил предоставить пользователям смартфонов больше возможностей для выбора браузеров, мессенджеров и поисковых систем.

Изменения в законе призваны ослабить монополию Apple и других крупных производителей гаджетов на рынке электронных услуг. Однако необходимые решения могут перенести выпуск новой ОС и iPhone 14 от корпорации.

Так, по новому закону, крупные мессенджеры, по типу Whatsapp, Facebook Messenger и iMassage должны сотрудничать с менее популярными платформами для обмена сообщений.

На компанию Apple это решение повлияет сильнее всего — владельцы iPhone смогут загружать приложения не только из App Store, а также использовать iMessage для связи с пользователями других мессенджеров. Проблема Apple — невозможность предоставления альтернативных СМС-клиентов.

Компании придется менять работу iOS 16, которую хотят представить на презентации WWDC 6-10 июня. Традиционно, анонсированная летом ОС становится доступной для пользователей сразу после презентации смартфонов — в этом году показ iPhone 14 может состояться в сентябре.

Также на мероприятии покажут и обновленный интерфейс для остальных устройств Apple — iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Правда, сама презентация будет проходить в режиме онлайн.