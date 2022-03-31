У Apple пояснили величезні терміни очікування на оновлення iPhone на актуальну iOS. Так, деякі користувачі чекають кілька місяців пропозиції від смартфона змінити ОС.

Про нюанси в політиці оновлень Apple заявив один з користувачів Reddit. Він додав, що якщо перевірити можливість завантаження ОС вручну, то смартфон запропонує одразу перейти на актуальну версію системи, без будь-яких очікувань. Користувачеві відповів старший віцепрезидент з розробки програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі, який пояснив ситуацію.

– Ми поступово впроваджуємо нові оновлення iOS, спочатку роблячи їх доступними для тих, хто безпосередньо шукає їх у налаштуваннях, а потім, за один-чотири тижні, переходимо до повномасштабного впровадження, – заявив Крейг.

Це означає, що одні з перших користувачів актуальної iOS виступають у ролі тестерів, які найчастіше допомагають виявити помилки. Всі недоліки потім активно виправляють за кілька тижнів і відкривають доступ до ОС усім власникам iPhone.

Поки Apple розкривають невеликі секрети компанії, Samsung всіляко виступає проти війни Росії з Україною, навіть за допомогою своїх гаджетів. Наприклад, зі смартфона Galaxy Z Fold3 прибрали символ Z, який прирівнюється до свастики на тлі знищення будинків та вбивств мирних жителів.