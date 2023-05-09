iPhone 14 обвалил рейтинг смартфонов Apple — это случилось впервые за 12 лет. Все из-за недовольства пользователей новыми флагманами, которые представили в сентябре 2022.

Эксперты из PerfectRec составили рейтинг удовлетворенности iPhone со стороны пользователей, начиная с iPhone 4 2010 года. Статистика из 600 тыс. отзывов была получена из сервисов Google.

По заявлению Apple, удовлетворенность iPhone составила у пользователей 99%, но отзывы указывают на 72%.

Если топовый iPhone 13 задал планку в 80% удовлетворенных клиентов, то iPhone 14 впервые за 12 лет пошел на снижение.

Сред моделей 2022 гола, то больше всего радует покупателей именно iPhone 14 Pro Max. Это топовая модель, которая получила передовую камеру, мощный процессор и технологию Dynamic Island.

Впрочем, Apple полагает большие надежды на будущий смартфон — в сети показали точный макет iPhone 15 Ultra. Флагман получит рекордно тонкие рамки вокруг дисплея, а также зарядку USB-C. Среди других модификаций — кнопка переключения в беззвучный режим теперь будет сенсорной. В Apple хотели внедрить технологию и в клавиши громкости и блокировки, но столкнулись с проблемами при производстве.