Instagram поверне хронологічну стрічку постів

Глава соціальної мережі Instagram Адам Моссері планує повернути користувачам можливість переглядати стрічку новин у хронологічному порядку.

Про це він заявив під час слухань у Сенаті Конгресу США щодо того, яку шкоду може завдавати використання Instagram підліткам. Хронологічну стрічку планують повернути на початку 2022 року.

– Ми віримо в посилення прозорості та відповідальності і віримо у більший контроль. Ось, чому ми зараз працюємо над варіантом хронологічної стрічки, який ми сподіваємося запустити наступного року, – заявив Моссері.

Нагадаємо, що пости за часом публікації показувалися з моменту появи Instagram у 2010 році. У 2016 році у соціальній мережі з’явилася “розумна” стрічка, яка класифікувала публікації за алгоритмом і збільшувала показники охоплення користувачів.

У червні Моссері заявив, що алгоритмічна стрічка була необхідна, тому що Instagram дуже швидко розвивався і люди не бачили 70% фото від користувачів, на яких вони підписані.

Нещодавно стало відомо, що алгоритми роботи сервісу Instagram рекомендують сторінки наркоторговців підліткам. Експерти з кібербезпеки Tech Transparency Project провели дослідження і довели, що сервіс Meta також просуває хештеги, пов’язані з наркотиками.