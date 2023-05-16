Ілона Маска викликали до суду у справі про секс-скандал Джеффрі Епштейна. Так, у мільярдера вимагають документи, щоб довести причетність банку JPMorgan Chase до схеми фінансиста.

Повістка Ілону до суду США не має на увазі звинувачення в правопорушеннях – влада вважає, що мільярдер міг бути знайомим із представниками JPMorgan Chase через Джеффрі.

Сам документ із явкою до суду Маску було дуже складно вручити – для цього уряд Віргінських островів найняв слідчу фірму, щоб дізнатися місце розташування глави Tesla.

Суд вимагає від Ілона надати розмови мільярдера і JPMorgan щодо Епштейна, гонорарів фінансисту або банку, а також документів, які можуть торкнутися справи про секс-скандал.

Ілон Маск поки що не прокоментував повістку до суду.

Нагадаємо, що Епштейна було знайдено мертвим 2019 року під час затримання. Його звинувачували в тому, що з 2002 по 2005 рік у його нерухомості діяла мережа з торгівлі сексуальними послугами і він нібито платив 14-річним дівчаткам за секс.

Влада США також подала позов на банк JPMorgan Chase за нібито фінансову вигоду за операції Епштейна та ігнорування підозрілої фінансової діяльності.