Подруга секс-злочинця Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл заявила з тюремної камери в США, що турбується за принца Ендрю.

Максвелл дала два великих інтерв’ю з камери для документального фільму. Так, у розмові з журналісткою Дафне Барак Гіслейн сказала, що продовжує стежити за принцом Ендрю і тим, що з ним відбувається. Раніше адвокати герцога говорили, що вони ніколи не були близькими друзями.

– Він платить таку ціну за зв’язок із Джеффрі Епштейном. Я вважаю його дорогим другом. Я дбаю про нього, і мені так шкода його, – сказала Гіслейн.

Крім того, вона заявила, що знаменита фотографія, на якій герцог Йоркський тримає за талію неповнолітню дівчину, є підробкою.

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Дівчина зі скандального знімка – Вікторія Джуффре. Вона була в числі жінок, які подали в суд на фінансиста Джеффрі Епштейна, звинувативши його в сексуальній експлуатації неповнолітніх.

Окремий позов постраждала подала і проти принца Ендрю, який був позбавлений королівських обов’язків через його стосунки із засудженим за сексуальні злочини Епштейном.

Також Максвелл заявила, що шкодує про те, що була пов’язана з Джеффрі, зазначивши, що якби могла відмотати час, уникла б цього.

Нагадаємо, в грудні 2021 року суд в США визнав Гіслейн Максвелл винною в пособництві сексуальної експлуатації неповнолітніх. Її посадили до в’язниці на 20 років.