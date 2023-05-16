Илона Маска вызвали в суд по делу о секс-скандале Джеффри Эпштейна. Так, у миллиардера требуют документы, чтобы доказать причастность банка JPMorgan Chase к схеме финансиста.

Повестка Илону в суд США не подразумевает обвинение в правонарушениях — власти считают, что миллиардер мог быть знакомым с представителями JPMorgan Chase через Джеффри.

Сам документ с явкой в суд Маску было очень сложно вручить — для этого правительство Виргинских островов наняло следственную фирму, чтобы узнать местоположение главы Tesla.

Суд требует от Илона предоставить разговоры миллиардера и JPMorgan относительно Эпштейна, гонораров финансисту или банку, а также документов, которые могут коснуться дела о секс-скандале.

Илон Маск пока не прокомментировал повестку в суд.

Напомним, что Эпштейн был найден мертвым в 2019 году во время задержания. Его обвиняли в том, что с 2002 по 2005 год в его недвижимостях действовала сеть по торговле сексуальными услугами и он якобы платил 14-летним девочкам за секс.

Власти США также подали иск на банк JPMorgan Chase за якобы финансовую выгоду за операции Эпштейна и игнорирование подозрительной финансовой деятельности.