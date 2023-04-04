Ілон Маск змінив символ Twitter. Так, замість синього птаха на білому тлі на сторінках соцмережі можна знайти картинку собаки породи сіба-іну – це відсилання до криптовалюти dogecoin.

Сам мільярдер натякнув на зміни, згадав про давню розмову. Так, один із користувачів запропонував мільярдеру купити Twitter і змінити логотип птаха на собаку.

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– Як і було обіцяно, – коротко описав своє рішення.

Поява логотипа не пов’язана з 1 квітня, і має відношення до судових розглядів Маска. Днями Ілон попросив суддю відхилити позов на $258 млрд, за яким його звинувачують в організації фінансової піраміди. У цій справі адвокати вважають, що позов інвестором це вигадка з приводу нешкідливих і часто безглуздих заяв Маска в Twitter.

Поки неясно, на який термін логотип змінився, але це вже вплинуло на вартість цифрової валюти.

Так, станом на ранок 4 квітня, вартість dogecoin зросла практично на 25% – до $0,096.

Нагадаємо, що Dogecoin був створений у грудні 2013 року парою інженерів-програмістів – це все було заради жарту. Назва є відсиланням до мему doge, який став популярним десять років тому. Його талісман – Сіба Іну – котрий говорить ламаною англійською мовою.

Нагадаємо, що в березні біткоїн різко зріс у ціні. Цифрова валюта побила свій рекорд, який тримався 9 місяців. Так, 20 березня біткоїн коштує понад $28 тис.