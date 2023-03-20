Курс биткоина преодолел свой ценовой максимум впервые с лета 2022 года. Стоимость криптовалюты достигает $28,5 тыс.

По данным Coindesk, рекорда удалось достичь 20 марта в 11:04 — тогда цифровая валюта стоила $28 554. За неделю цена повысилась на 33%.

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Сейчас рыночный капитал биткоина составляет $547 млрд.

По заявлениям аналитиков, на это влияет кризис банковой системы во всем мире. Вполне возможно, что на протяжении всей недели цифровая валюта будет стоить около $30 тыс. Инвесторы обратили внимание на цифровые активы на фоне краха банка SVB в США.

Вместе с биткоином выросла в цене и другая валюта – Ethereum. Она подорожала на 21,5%.

Резкое падение биткоина наблюдалось еще в ноябре 2022 года – тогда за одну единицу просили чуть больше $15 тыс. Еще тогда аналитики заявляли, что эта цифровая валюта будет одним из самых эффективных активов. Рост наблюдается даже после краха одной из самых больших бирж FTX, которая должна миллиарды долларов инвесторам.