Илон Маск изменил символ Twitter. Так, вместо синей птицы на белом фоне на страницах соцсети можно найти картинку собаки породы сиба-ину — это отсылка к криптовалюте dogecoin.

Сам миллиардер намекнул на изменения, упомянул о давнем разговоре. Так, один из пользователей предложил миллиардеру купить Twitter и сменить логотип птицы на собаку.

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— Как и было обещано, — кратко описал свое решение.

Появление логотипа не связано с 1 апрелям, и имеет отношение к судебным разбирательства Маска. На днях Илон попросил судью отклонить иск на $258 млрд, по которому его обвиняют в организации финансовой пирамиды. По этому делу адвокаты считают, что иск инвестором это выдумка по поводу безобидных и часто глупых заявлений Маска в Twitter.

Пока неясно, на какой срок логотип изменился, но это уже повлияло на стоимость цифровой валюты.

Так, по состоянию на утро 4 апреля, стоимость dogecoin выросла практически на 25% — до $0,096.

Напомним, что Dogecoin был создан в декабре 2013 года парой инженеров-программистов — это все было ради шутки. Название является отсылкой к мему doge, который стал популярным десять лет назад. Его талисман — Сиба Ину — котрый говорит на ломаном английском языке.

Напомним, что в марте биткоин резко возрос в цене. Цифровая валюта побила свой рекорд, который держался 9 месяцев. Так, 20 марта биткоин стоит более $28 тыс.