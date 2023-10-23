Ілон Маск втратив рекордні $16 млрд лише за один день. Усе через фінансовий звіт компанії Tesla за 3 квартал 2023 року.

Так, справи виробника електрокарів йдуть не дуже добре – компанія не змогла виправдати прогнози прибутку, тож акції моментально впали у вартості на 9.3%. Як відомо, левова частка активів Ілона Маска – це його цінні папери компанії Tesla. Він володіє 13% часткою корпорації.

Утім, навіть така втрата в $16 млрд не скинула Маска з першого місця в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. На сьогодні Ілон має активів на $204 млрд, що на $51 млрд більше, ніж у Бернара Арно, який посідає другу сходинку.

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Однак якщо брати статистику за 2023 рік, то Telsa допомогла збільшити капітал мільярдера на $71 млрд.

Та й сам Ілон не сильно переживає за падіння акцій – наприкінці жовтня Маск запропонував заплатити $1 млрд за зміну назви для Вікіпедії. За задумом мільярдера, один із найбільших інформаційних сервісів має змінити назву на Дікіпедію. Щоб отримати кругленьку суму, сервісу доведеться проіснувати з такою назвою щонайменше рік.