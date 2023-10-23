Американський підприємець Ілон Маск запропонував інтернет-енцеклопедії Вікіпедії $1 млрд за зміну назви.

У власній соцмережі Х (Twitter) Маск повідомив, що готовий розщедритися, якщо сайт візьме назву, яку він запропонував. Варто зазначити, що варіант бізнесмена непристойний.

– Я дам їм $1 млрд, якщо вони змінять свою назву на Дикіпедію, – написав Маск.

Dick – вульгарне позначення чоловічого статевого органу в англійській мові.

Зараз дивляться

Також у коментарях Маск зазначив, що якщо інтернет-енцеклопедія погодиться, то їй потрібно буде бути з цією назвою мінімум один рік.

Нагадаємо, раніше Маск розкритикував Wikimedia Foundation за нецільове витрачання коштів. Співзасновник інтернет-сайту Джиммі Веллс зі свого боку теж не мовчав.

Зокрема він розкритикував Маска за платну верифікацію в Х, зазначивши, що таким чином не можна буде відрізнити реальних людей від їхніх фейків. Також Джиммі сказав, що Маск абсолютно неправильно фіксує проблеми у соцмережі.