Илон Маск потерял рекордные $16 млрд всего за один день. Все из-за финансового отчета компании Tesla за 3 квартал 2023 года.

Так, дела производителя электрокаров идут не очень хорошо — компания не смогла оправдать прогнозы прибыли, поэтому акции моментально упали в стоимости на 9.3%. Как известно, львиная доля активов Илона Маска — это его ценные бумаги компании Tesla. Он владеет 13% долей корпорации.

Впрочем, даже такая потеря в $16 млрд не сбросила Маска с первого места в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. На сегодня Илон имеет активов на $204 млрд, что на $51 млрд больше, чем у Бернара Арно, который занимает вторую строчку.

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Однако если брать статистику за 2023 год, то Telsa помогла увеличить капитал миллиардера на $71 млрд.

Да и сам Илон не сильно переживает за падение акций — в конце октября Маск предложил заплатить $1 млрд за смену названия для Википедии. По задумке миллиардера, один из крупнейших информационных сервисов должен сменить название на Дикипедию. Чтобы получить круглую сумму, сервису придется просуществовать с таким названием как минимум год.