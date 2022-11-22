Американский миллиардер Илон Маск отложил продажу подписки Twitter Blue.

Приостановлении перезапуска Blue Verified будет до тех пор, пока не будет достигнута высокая степень уверенности в том, что пользователи перестанут выдавать себя за других людей и создавать фейковые аккаунты. Об этом Маск заявил в Twitter.

— Воздержимся от повторного запуска Blue Verified до тех пор, пока не будет получена высокая уверенность в прекращении олицетворения. Вероятно, будет использоваться другая цветовая проверка для организаций, чем для отдельных лиц, — написал новый владелец соцсети.

Напомним, 12 ноября в Twitter временно отключили функцию платной синей галочки — Twitter Blue. Это связано с резким увеличением количества поддельных аккаунтов.

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Запустили ее 9 ноября, стоимость — $7,99 в месяц. Ранее эта галочка были лишь у тех пользователей, личность которых подтвердила компания, зачастую — политики, звезды. После нововведения ее мог приобрести фактически каждый желающий, предоставивший Apple ID и номер телефона.