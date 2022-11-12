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Інтернет

Через фейкові акаунти: Twitter тимчасово відключив функцію платної галочки

12 Листопада 2022, 08:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Через фейкові акаунти: Twitter тимчасово відключив функцію платної галочки
Джерело: Pexels

У соціальній мережі Twitter тимчасово відключили функцію платної синьої галочки – Twitter Blue. Це пов’язано з різким збільшенням кількості підроблених акаунтів, які видають себе за інших людей.

Twitter Blue запустили в середу – 9 листопада, дозволяючи користувачам, які надали Apple ID і номер телефону, платити $7,99 на місяць за підтвердження. Раніше ця галочка були лише у тих користувачів, особистість яких підтвердила компанія, найчастіше – політики, зірки.

Майже одразу ж користувачі почали користуватися перевагами нового інструменту. Були створені акаунти, що видають себе за політиків, включаючи президента США Джо Байдена і знаменитостей, а також інших відомих людей. Деякі з них також видавали себе за бренди і повідомляли про фейкові новини.

Зараз дивляться

Twitter тимчасово відключив реєстрацію в новій службі, щоб допомогти вирішити проблеми з видачею себе за іншу особу.

Але в деяких випадках шкода вже була завдана, і станом на п’ятницю деякі підроблені акаунти все ще були активними. Виходить, що перше велике нововведення нового власника платформи Ілона Маска одразу ж було заморожено.

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Джерело
The Washington Post
Теги
Twitter Ілон Маск
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