У соціальній мережі Twitter тимчасово відключили функцію платної синьої галочки – Twitter Blue. Це пов’язано з різким збільшенням кількості підроблених акаунтів, які видають себе за інших людей.

Twitter Blue запустили в середу – 9 листопада, дозволяючи користувачам, які надали Apple ID і номер телефону, платити $7,99 на місяць за підтвердження. Раніше ця галочка були лише у тих користувачів, особистість яких підтвердила компанія, найчастіше – політики, зірки.

Майже одразу ж користувачі почали користуватися перевагами нового інструменту. Були створені акаунти, що видають себе за політиків, включаючи президента США Джо Байдена і знаменитостей, а також інших відомих людей. Деякі з них також видавали себе за бренди і повідомляли про фейкові новини.

Зараз дивляться

Twitter тимчасово відключив реєстрацію в новій службі, щоб допомогти вирішити проблеми з видачею себе за іншу особу.

Але в деяких випадках шкода вже була завдана, і станом на п’ятницю деякі підроблені акаунти все ще були активними. Виходить, що перше велике нововведення нового власника платформи Ілона Маска одразу ж було заморожено.