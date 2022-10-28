Ілон Маск закрив угоду з купівлі Twitter і звільнив топменеджерів

Ілон Маск офіційно завершив операцію з купівлі компанії Twitter на $44 млрд. Першим рішенням мільярдера стало звільнення кількох топменеджерів.

За даними ЗМІ, Маск звільнив генерального директора Twitter Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала, голову юридичного відділу Віджая Гадде та юрисконсульта Шона Еджета. Усі топменеджери отримали компенсацію, загальна сума якої становила $88 млн.

Передбачається, що найближчими місяцями гендиректором компанії буде сам Маск.

Зараз дивляться

Сам Ілон Маск пояснив купівлю компанії Twitter необхідністю для майбутньої цивілізації мати “загальну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості”.

На думку мільярдера, у гонитві за доходами ЗМІ підігрівають крайнощі та не дають можливості для діалогу. Він також пообіцяв залишити Twitter “гостинним для всіх”.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Пізніше він залишив у своєму акаунті повідомлення “Птах звільнений”.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Угода з придбання Twitter мала бути закрита до п’ятниці, 28 жовтня, інакше на Ілона Маска чекав на суд, в якому його шанси на перемогу оцінювали вкрай низько.