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Илон Маск распустил совет доверия и безопасности и обещает убрать старые галочки верификации

13 декабря 2022, 11:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Twitter
Источник: Pexels

Илон Маск распустил совет доверия и безопасности Twitter. Миллиардер также пообещал убрать синие галочки для тех пользователей, которые приобрели верификацию.

Что касается совет доверия и безопасности — решения Маска аргументируется неуместностью структуры в разработке продуктов и политики компании. 

Об этом идется в корпоративном письме, которое разослали сотрудникам из этого подразделения.

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— Twitter решил снова оценить, как наилучшим образом использовать внешнюю информацию в нашей работе по разработке продуктов и политики. Мы решили, что совет доверия и безопасности — не лучшая структура для этого, — сообщается в письме.

Ранее Маск говорил о возможном создании совета по модерации контента. Правда, как он будет функционировать, и заменит ли команду доверия и безопасности — неизвестно.

Также Илон заявил, что вскоре начнут удалять устаревшие синие галочки со страниц тех пользователей, которые их приобрели. 

Миллиардер добавил, что они раздавались по нелепому и коррумпированному принципу.

Все это происходит на фоне очередного нововведения — Маск решил вернуть верификацию Twitter Blue. Теперь услуга стоит $8, но для владельцев iPhone — $11. Все из-за больших налогов от Apple, которые Илон активно критикует.

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Источник
The Wall Street Journal
Теги
Twitter Илон Маск
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