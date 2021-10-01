Житель Китаю подав до суду на Tesla за шахрайство і виграв справу. Компанія продала чоловікові вживану Model S в жахливому стані, і тепер зобов’язана виплатити велику суму як компенсацію.

Суд Пекіна визнав Tesla винною у скоєному. У позові повідомляється, що корпорація приховала істинний стан електрокара, розміщуючи оголошення на офіційній платформі вживаних авто. Компанія описала стан автомобіля як “транспортний засіб без серйозних пошкоджень”.

У травні 2019 року чоловік придбав цю Model S за $58 700, і через деякий час вона зламалася. Він звернувся в службу підтримки Tesla з проханням замінити авто, але йому відмовили.

Після відправлення електрокара на експертизу чоловік виявив, що автомобіль вже ставав учасником ДТП, після якої транспорт побував на капітальному ремонті.

Суд став на сторону водія, і тепер компанія Маска повинна відшкодувати всю вартість авто і триразову компенсацію — загальна сума досягла $233 тис.

Ця ситуація завдасть чергового удару по репутації Tesla на китайському ринку. Раніше компанія вже відкликала 300 тис. авто через несправності, а за останні роки було кілька випадків загоряння авто.

Сам же Маск раніше заявляв про невдачі під час керування компанією. Через несправність акумуляторів китайських Tesla було прийнято рішення знизити максимальну потужність авто. Через це китайські водії змушені чекати на заряджання авто набагато довше