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Илон Маск поставил ультиматум тысячам сотрудникам Twitter: за неверный выбор уволят

16 ноября 2022, 16:26
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Илон Маск поставил ультиматум сотрудникам Twitter. Миллиардер призвал их сделать выбор — уволиться, или перейти на новый хардкорный режим.

Об этом новый глава Twitter заявил в письме, которое разослал сотрудникам компании. Похоже, что увольнение 50% своих подчиненных для работы соцсети недостаточно, чтобы сервис мог точно избежать банкротства.

Те, кто согласился на новые условия, должен нажать на кнопку Да. После этого откроется ссылка в браузере.

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Впрочем, найдутся и те, кто не захочет дальше работать с Маском — они могут проигнорировать письмо до 17 ноября, после чего их уволят и выдадут выходное пособие в размере трехмесячной зарплаты.

В письме Маск добавил, что работа в Twitter будет хардкорной — придется прикладывать гораздо больше усилий и тратить больше времени.

Впрочем, миллиардер уже показал всю сложность управления соцсетью. На днях Маск уволил сотрудника Twitter во время спора с ним. Бывший работник указал на ошибки нового главы в расчетах касательно скорости работы сервиса в разных странах. После этого сократили еще двух людей за критику Илона в рабочих чатах. 

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Источник
The Washington Post
Теги
Twitter Илон Маск
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