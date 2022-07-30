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Илон Маск подал встречный иск к Twitter

30 июля 2022, 09:26
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Ілон Маск розриває угоду з Twitter
Источник: Getty Images

Миллиардер Илон Маск в пятницу подал встречный иск против компании Twitter из-за сделки на $44 млрд по покупке социальной сети.

Подробности 164-страничного иска Маск предпочел сохранить в тайне — он подан конфиденциально.

За несколько часов до этого канцлер Кэтлин Маккормик из Канцлерского суда Делавэра назначила пятидневное судебное разбирательство по делу Twitter. Суд начнется 17 октября.

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В этот же день еще один акционер Twitter подал в суд на Маска. Он призвал миллиардера закрыть сделку, признать нарушение фидуциарных обязательств перед акционерами Twitter, а также выплатить компенсацию за причиненные убытки.

В начале июля Илон Маск передумал покупать Twitter, объяснив такое решение невыполнением компанией своих обязательств. Прежде чем заключать соглашение с Twitter, миллиардер просил предоставить информацию о фейковых аккаунтах в соцсети.

Из-за расторжения сделки на $44 млрд Twitter подал на Илона Маска в суд.

Юристы считают, что аргументы Маска не слишком убедительны и миллиардера могут заставить закончить сделку и приобрести соцсеть Twitter.

Источник
The Wall Street Journal
Теги
Twitter Илон Маск
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