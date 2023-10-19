Владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск может заблокировать сервис в Европе в ответ на новое регулирование интернет-платформ со стороны ЕС.

Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на анонимный источник, приближенный к компании.

Отмечается, что Маск “все больше разочарован” необходимостью соблюдать Закон ЕС о цифровых услугах (DSA).

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Миллиардер обсуждает возможность удаления приложения в европейском регионе или блокировки доступа к нему пользователям в Евросоюзе.

Это было бы похоже на то, как компания Meta сейчас блокирует пользователей в Европе от использования своего нового приложения Threads.

Новый закон ЕС о цифровых услугах вступил в силу в августе. Он требует от крупных онлайн-платформ, таких, как Twitter (X), иметь эффективные, прозрачные системы для модерации и удаления ложной, обманчивой и вредной информации.

На прошлой неделе комиссар ЕС Тьерри Бретон отреагировал на распространение фейков в Twitter о войне в Израиле.

Он поставил Илону Маску ультиматум, что за 24 часа миллиардер должен модерировать соцсеть, иначе ее заблокируют в Европе.

За несоблюдение европейских правил Маску грозит штраф в размере 6% от годовой выручки Twitter, или же блокировка сервиса в ряде стран.