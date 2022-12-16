Илон Маск заблокировал учетные записи журналистов иностранных СМИ, которые писали о миллиардере и комментировали его решения. Приостановление аккаунтов также связывают с обвинениями в размещении информации о его местонахождении.

Так, учетные записи журналистов CNN, Washington Post, Mashable и New York Times было заблокированы после недавней статьи — в ней шла речь о запрете аккаунта в Twitter, который публиковал местоположение частного самолета Маска.

Илон не оценил идеи предать огласке такому решению. Тем более, каждый из журналистов отметил, что Маск ранее неоднократно говорил о свободе слова, но теперь он блокирует записи, которые лично ему не нравятся.

Сейчас смотрят

Так, на страницах некоторых СМИ, в которых работали журналисты, теперь есть сообщение о потенциально опасных публикациях.

Репортер Райан Мак из New York Times заявил, что его учетную запись заблокировали без какого либо предупреждения от соцсети. Он также не получил объяснений и причины такого решения. Его аккаунт закрыли навсегда.

Напомним, что весь скандал вокруг Маска и отслеживанием его местоположения начался еще в конце 2021 года. Тогда Илон пытался подкупить создателя страницы деньгами, но тот затребовал большую сумму. С тех пор, как глава Tesla приобрел Twitter за $44 млрд, он смог вручную закрыть учетную запись, которая ему не нравилась.