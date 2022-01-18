Крупный производитель игр Activision Blizzard уволил больше 35 сотрудников из-за скандала с сексуальными домогательствами внутри компании. За более чем полгода создатель World of Warcraft и Call of Duty собрал около 700 жалоб от своих подчиненных, которые сообщали о неподобающем поведении некоторых коллег.

Представитель Activision Blizzard Хелайн Класки добавила, что 44 сотрудника получили выговор из-за полученных жалоб.

Раньше компания планировала опубликовать итоги расследования о домогательствах внутри корпорации, но генеральный директор Бобби Котик отказался от идеи, заявив, что это усугубит проблемы Activision Blizzard.

— В Activision Blizzard наша команда неустанно работает над тем, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя в безопасности, на равных, услышанный и наделенный полномочиями, — заявил представитель Activision Blizzard Рич Джордж.

Он добавил, что с июля компания завершила проверку более 90% отчетов сотрудников.

Напомним, что скандал вокруг Activision Blizzard возник еще в июле прошлого года, когда Департамент справедливого трудоустройства и жилищного строительства Калифорнии (DFEH) подал в суд на компанию за пропаганду культуры постоянных сексуальных домогательств. Сотрудники рассказали о своих историях, а также обвинили руководство в бездеятельности.

Главу компании Бобби Котика также лично обвинили в оскорбительном поведении в ноябре — более 1 500 сотрудников подписали петицию об увольнении мужчины с поста генерального директора, а он только сказал, что рассмотрит возможность уйти в отставку, если токсичную рабочую культуру компании не удастся исправить быстро.