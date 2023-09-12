Компанія HeyGen нещодавно презентувала нейромережу, яка автоматично перекладає слова людей на відео іншими мовами та швидко підлаштовує їхню міміку. В соцмережах користувачі доволі бурхливо обговорюють новий сервіс. Натомість блогери вже почали перекладати на інші мови відомі меми та сцени з кінофільмів. HeyGen: що відомо про нейромережу та як правильно користуватися сайтом – читайте в матеріалі.

HeyGen: що відомо та які мови можна використовувати

На сайті користувачі створюють індивідуальні відеоаватари, які проговорюють необхідний текст іншими мовами. Також користувачам пропонують вибрати між вже готовими аватарами та голосами.

Після реєстрації на сайті доступний один безкоштовний переклад відео довжиною від 30 до 59 секунд.

Наразі пропонується вісім мов: французька, іспанська, німецька, англійська, польська, португальська, італійська та хінді.

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Що відомо про Gen-2

Gen-2 – нова нейромережа що створює відео з тексту. Все завдяки прогресу компанії Runway у сфері генеративного AI. Нещодавно цей AI-стартап оголосив про появу Gen-2, нової моделі генерації відео.

Як користуватися: інструкція